11 aprile 1241 – L’Europa a un passo dall’annientamento

In quest’ora funesta ci sentiamo sperduti, insignificanti, ci sentiamo completamente in balia di eventi che sono più grandi di noi e su cui non possiamo influire minimamente, come una formica alle prese con un formichiere. Quel che è certo è che la pandemia di coronavirus costituisce uno di quegli eventi storici detti “cesure”, dopo le quali nulla sarà più lo stesso e la società muterà in maniera inevitabile. Cesure furono l’Anno Mille, la Peste Nera, la Scoperta dell’America, la Rivoluzione Francese, le Guerre Mondiali, tanto per citarne alcune.

Ma ci sono anche tante altre cesure che non sono state, e che tuttavia avrebbero potuto essere, se solo certi eventi si fossero concatenati in maniera differente. Sì, è vero, la storia non si fa con i se e con i ma; tuttavia, se si riflette sulle conseguenze che tali cesure mancate avrebbero implicato, non si può fare a meno di provare un brivido al pensiero di quanto il mondo sarebbe oggi diverso e del tutto alieno al nostro se qualcuno, invece che andare da una parte, fosse piuttosto andato dall’altra.

Lasciando stare la storia recente, che in effetti abbonda di cesure mancate, una in particolare avrebbe potuto stravolgere la storia dell’Europa e di conseguenza gli equilibri geopolitici suoi e del mondo per come li conosciamo.

Era il 1240, pieno Basso Medioevo, e il Vecchio Continente era dilaniato più che mai dalle lotte intestine: l’imperatore Federico II di Svevia e i Ghibellini erano in continua lotta con il Papa e i Guelfi, l’Impero Bizantino tentava di rinascere dalle proprie ceneri abbattendo il fallimentare Impero Latino, Inghilterra e Francia erano ai ferri corti e nella penisola iberica cristiani e musulmani si combattevano aspramente come sempre, e su scala minore si stavano svolgendo decine di altre guerre. Fu su questo continente diviso e debole come non mai che si concentrò lo sguardo carico di cupidigia di un singolo, potentissimo individuo, che fremeva per espandere i propri domini: si trattava di Batu Khan, nipote del ben più famoso Gengis Khan, il cui neonato impero era ancora in piena fase di espansione e ansioso di assoggettare sempre più nuove terre.

Pianificata direttamente dal Gran Khan Ogodei, figlio e successore di Gengis Khan, l’invasione prese il via quando quello che poi sarebbe diventato il nucleo della famigerata e temutissima Orda d’Oro, una volta sottomessi i vari principati slavi settentrionali, rivolse le sue attenzioni ad occidente, verso il ben più ricco e perciò allettante Rus di Kiev, la cui capitale era allora il centro più grande e solido dell’Europa dell’est. Nel 1240 i principi kievani, indeboliti dalla loro sempre maggiore frammentazione, non opposero praticamente resistenza, e Kiev fu saccheggiata e rasa al suolo. Fu allora che gli europei videro per la prima volta la polvere da sparo e scoprirono le sue terribili capacità, sperimentate sulla propria pelle.

Una volta svernato, nel 1241 arrivò il momento decisivo, e Batu Khan lanciò la sua grande offensiva verso ovest. Divise il suo immenso esercito in tre tronconi. Il primo, quello meridionale, risalì il lunghissimo corso del Danubio devastando i reami dei Valacchi, dei Bulgari e dei Serbi che, indeboliti da secoli di lotta reciproca e contro i Bizantini, non furono in grado di opporsi in alcun modo.

Maggiori difficoltà ebbe il secondo troncone, che puntò dritto verso la Polonia. I polacchi, allarmati dalle distruzioni arrecate ai vicini orientali, avevano già tentato di organizzare per tempo una difesa, ma ciò non impedì la caduta e il selvaggio saccheggio di numerose città, tra le quali Bytom e Cracovia; gli abitanti di Breslavia invece, piuttosto che farsi massacrare, preferirono dar fuoco alla loro città e fuggire. Allora il feudatario più orientale del Sacro Romano Impero, il duca di Slesia Enrico II, mobilitò le proprie truppe per difendere i suoi territori raccogliendo anche ciò che rimaneva delle forze polacche, più alcuni distaccamenti tedeschi e drappelli di cavalieri templari, teutonici e ospitalieri; in tutto a malapena diecimila effettivi, mentre i mongoli potevano contare su forze assai maggiori (anche se le fonti non sono precise al riguardo).

Lo scontro decisivo avvenne il 9 aprile 1241 davanti a Legnica, importante città mineraria della Slesia centrale: l’armata tedesco-polacca, dapprima in vantaggio grazie alla propria fanteria, si lasciò ingannare dalla ritirata strategica dei mongoli e venne completamente sbaragliata in un improvviso e devastante contrattacco, nel quale trovarono la morte Enrico II, il duca Boleslao di Moravia e la quasi totalità delle forze europee. Tuttavia anche i mongoli pagarono un altro tributo di sangue, cosa che dissuase i generali dal continuare la campagna in Slesia.

La testa di Enrico II fu lasciata davanti a Legnica come monito e i mongoli deviarono verso sud, per ricongiungersi a tempo di record col ben più consistente terzo troncone. Esso, agli ordini diretti di Batu Khan, era il più consistente e temibile, poiché il suo obbiettivo era quello più ambizioso fino a quel momento. Il Regno d’Ungheria, la più orientale delle grandi monarchie europee, doveva servire da banco di prova per un’invasione generale dell’area. Se fosse caduta l’Ungheria, che a differenza delle altre entità affrontate fino a quel momento era una nazione unitaria e ben organizzata, allora più nessuno sarebbe stato in grado di opporsi alla forza d’invasione.

Valicati i Carpazi col pretesto che l’Ungheria dava asilo ai Cumani (una popolazione nomade che si era battuta contro i mongoli nelle steppe ucraine, che a seguito delle guerre era migrata in massa verso ovest), Batu Khan aveva preso a devastare le campagne, costringendo quindi il re Bela IV a indire una mobilitazione generale e a chiedere aiuto ai regnanti vicini, conscio del grande pericolo. Tuttavia, a parte il duca d’Austria Federico II di Babenberg e il khan cumano, nessuno rispose al suo appello, e anche i suoi alleati si dimostrarono inaffidabili: Federico, forse per aumentate la propria influenza sull’Ungheria, fomentò la montante discordia tra magiari e cumani facendone anche assassinare il khan; quest’ultimi, furiosi per il tradimento, ruppero con gli ungheresi e marciarono verso sud, devastando a loro volta il territorio. A Bela non restò allora che marciare in battaglia quasi da solo. Nel frattempo, a peggiorare le cose, le altre due colonne mongole si erano ricongiunte a Batu Khan, che era quindi pronto per affrontarlo.

L’11 aprile 1241 avvenne la battaglia decisiva, presso il villaggio di Mohi nell’Ungheria settentrionale. Le premesse non erano delle migliori: il terreno era fangoso e pregno d’acqua a causa della contemporanea esondazione del fiume Sajò e Federico, adducendo la propria respinta di un drappello esplorativo mongolo, ritenne espletato il proprio dovere e si ritirò, lasciando sole le forze ungheresi. Bela allora, conscio dei propri svantaggi, optò per un approccio cauto e cercò di organizzare delle fortificazioni con i propri carri. C’era un unico lungo ponte che attraversava il fiume in quel punto; il re credeva che i mongoli avrebbero tentato di forzarne il passaggio e così concentrò le proprie forze a difesa del ponte, lasciando tuttavia sguarnito l’accampamento. Durante la notte gli ungheresi respinsero un assalto mongolo al ponte, che tuttavia si rivelò un diversivo: il grosso delle forze nemiche, sfruttando il buio, aveva attraversato il fiume ad un guado poco più a nord e, con le prime luci dell’alba, prese di sorpresa l’accampamento magiaro. Gli ungheresi allora, finiti in trappola, combatterono furiosamente, e un disperato assalto da parte del principe Colomanno (fratello di Bela) e dell’arcivescovo Ugrin quasi riuscì ad uccidere lo stesso Batu Khan, che scampò alla morte solo per la propria abilità nel combattimento. Fu la fine: 10.000 ungheresi su 15.000 furono trucidati, compresi il principe e l’arcivescovo, mentre il re riuscì a fuggire per miracolo.

L’Ungheria era caduta e l’Europa doveva presto seguire.

I mongoli, senza più eserciti nemici ad opporsi, dilagarono. Numerose città furono saccheggiate, e fu intrapreso un vero e proprio genocidio contro gli ungheresi: le fonti (forse esagerando) dicono che la popolazione venne dimezzata, e la locale comunità musulmana, piccola ma consistente, cancellata. Le forze reali residue riuscirono a tenere salde le difese sul Danubio, che però crollarono quando durante l’inverno il fiume gelò e i mongoli poterono guadarlo. Era il 1242, e pareva che non ci fossero più speranze di salvezza: il re fuggì prima dall’infido Federico d’Austria, che tentò di prenderlo prigioniero, e poi riparò in Dalmazia col sostegno dei veneziani, interessati a che la monarchia ungherese non crollasse.

Pareva che ormai fosse solo questione di tempo prima dell’invasione del resto dell’Europa. Federico II di Svevia, l’unico che si sarebbe potuto concretamente opporre ai mongoli, aveva dimostrato il più totale disinteresse per la questione, il che getta un’ombra non indifferente sulla sua altrimenti leggendaria figura. Ma, forse, era una mossa calcolata: contava che i feudatari tedeschi e i comuni italiani, suoi principali oppositori, sarebbero stati sopraffatti dall’ormai imminente attacco dell’orda?

Per fortuna non lo sapremo mai, poiché proprio allora le cose ai mongoli cominciarono ad andare male.

Le città, grossi agglomerati indifendibili, erano state facili prede per loro, ma lo stesso non si poté dire delle fortezze e dei castelli, costruzioni che i mongoli non avevano ancora incontrato sul loro cammino e che quindi non sapevano come approcciare. Gli ungheresi poi dimostrarono un carattere indomito: rifugiatisi sui monti e nelle paludi, organizzarono una spietata guerriglia e fiaccarono le truppe mongole impegnate nel saccheggio. Inoltre Batu Khan, fissatosi nell’inseguire lo sfuggente Bela IV, dovette constatare la propria impotenza: le fortezze veneziane sulla costa adriatica erano troppo ben difese e il terreno della Dalmazia troppo impervio e insidioso per le sue truppe, che subirono più di un sanguinoso agguato.

Fu allora che, per gli europei, capitò un insperato e miracoloso colpo di fortuna: il Gran Khan Ogodei morì, e venne indetto un concilio per stabilire il suo successore (non era infatti necessariamente il figlio a dovergli succedere); Batu Khan, da sempre bramoso di diventare il capo di tutti i mongoli, decise di lasciar perdere la campagna in Europa e si affrettò a rientrare in Asia, ansioso di presiedere all’elezione del successore dello zio (che sperava essere egli stesso). L’esercito fece marcia indietro e discese lungo il Danubio devastando i Balcani, soprattutto la Bulgaria, che non si sarebbe più ripresa e sarebbe stata facile preda degli Ottomani un secolo più tardi. La minaccia orientale, così com’era arrivata, se ne andò, e l’incubo d’improvviso finì.

L’Europa era salva.

Col tempo gli europei si dimenticarono dei mongoli e ripresero a combattersi fra loro. Tanto per fare un esempio, Federico d’Austria e Bela IV continuarono le loro scaramucce finché il secondo riuscì a sconfiggere e ad uccidere il primo in battaglia, pochi anni più tardi; invece Federico di Svevia, una volta deluse le proprie speranze, vide erodersi sempre più la propria autorità fino alla definitiva sconfitta e morte nel 1250. Da allora in poi il resto della storia lo conosciamo bene.

La riflessione che dovremmo fare è questa: l’Europa e il mondo intero hanno affrontato decine, centinaia, migliaia di momenti critici in passato, e in qualche modo ne siamo sempre venuti fuori. E’ questa la più grande facoltà dell’uomo: l’adattabilità e la capacità di sopravvivere, e proprio questo ci ha permesso di arrivare in cima alla catena alimentare e di rimanerci. Il coronavirus non è che l’ennesima sfida che ci si para davanti, ma ne usciremo, non è l’apocalisse! Di certo l’invasione mongola sarebbe stata assai più devastante, se la fortuna e la resilienza non ci avessero assistito.

Ogni tanto però, se si ha un momento di tempo libero, è giusto analizzare il nostro passato e fare davvero la storia con i se e con i ma, al fine poi di saper curare e anche, perché no?, prevenire i se e i ma che ci riserva il futuro.

