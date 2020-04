La filosofia è più concreta di quel che si creda

di Filippo Pelucchi



Se provaste a chiedere a qualcuno a che cosa possa servire studiare filosofia, una delle prime risposte che uscirà dalla sua bocca senza esitazione avrà una forma di questo tipo: “Non serve a nulla, è astratta e confusa. Si sta tutto il giorno a pensare senza concludere nulla di pratico”.

Esistono naturalmente delle obiezioni più elaborate e meno fragili, ma questa è la risposta media che arriverà all’orecchio di chi farà quella precisa domanda. Io mi propongo di fornire nel corso di questo articolo delle valide ragioni per non lasciarsi abbindolare dai pregiudizi irriflessi e privi di ragionamento, mostrando come la filosofia per sua stessa essenza sia un’attività pratica e concreta, utile nella vita di tutti i giorni tanto quanto nella nostra vita privata e nella nostra interiorità.

Riconosco tuttavia che all’interno dell’ampio spettro della storia del pensiero filosofico si possono individuare dei campi di applicazione che possono risultare a prima vista privi di scopo e senza una portata reale (penso alla metafisica, alla filosofia della mente in alcuni aspetti e alla filosofia del linguaggio).

Tuttavia, è bene ricordare che ciò non indica che queste branche siano inutili o dannose all’intero sistema, ma che esse abbiano un oggetto che è al di fuori dalla portata comune e che non è accessibile semplicemente leggendolo la prima volta e applicandosi come se si trattasse di una classica lettura di un testo filosofico.

Non è questa la sede per approfondire il discorso, ma trovo che sia giusto specificarlo per correttezza nei confronti di quel sublime ambito d’indagine che è la filosofia.



Dove sta la concretezza nella filosofia, quando in apparenza non si tratta che di un’attività solitaria, tra sé e sé, in compagnia solo ed esclusivamente dei propri pensieri e di vecchi libri di autori, senza che si possa mettere in pratica come pretende di fare chi si dedica all’economia, alla giurisprudenza o alla politica? Ebbene, essa risiede proprio nello spirito critico della stessa filosofia, nella sua capacità di indagare sugli oggetti e i fenomeni del mondo.

Sebbene nella visione stereotipata e squisitamente erronea del pensiero comune si associ la filosofia ad una serie di paturnie mentali dettate dalla scelleratezza, chiunque abbia deciso di cimentarsi nello studio di questa materia sa che si tratta di una risposta riduttiva.

La filosofia è infatti in primo luogo un’attività di delucidazione dei pensieri, in grado di chiarire il modo in cui mettiamo assieme le idee e gli spunti ed elaboriamo le nostre risposte all’interno del linguaggio, come direbbe Ludwig Wittgenstein.

Essa è una ricerca costante di informazioni e di conoscenza, è uno strumento con cui poter migliorare le proprie capacità discorsive, che insegna a portare delle argomentazioni valide e concrete, che propone delle strategie per rispondere al banale senso comune e al suo modo d’intendere il mondo e tutto ciò che lo compone.

La filosofia è in grado di analizzare più sistemi di pensiero di qualunque natura (economici, sociali, politici, culturali, religiosi), di elaborare criticamente un’analisi e, in alcuni casi, di superare tali sistemi proponendone altri, come si è assistito con l’avvento delle teorie di Galileo, Kant, Locke, Hegel, , Rawls, solo per citarne alcuni.



Essa è considerata da alcuni come la regina delle scienze, come la facoltà che ha saputo far nascere in seguito nei secoli le scienze empiriche come la fisica, la chimica, la biologia, partendo dalla domanda socratica del “Ti Estì” (che cos’è?) e dei filosofi naturalisti greci, per essere poi considerata come il pilastro portante, nel XIX secolo, della nascita della psicologia e della psicanalisi freudiana. Quello che ricorre in questi brevi esempi è sempre lo spirito critico che ha mosso tutti questi pensatori, che ha permesso loro di portare a compimento l’evoluzione dell’ambito del sapere e di suddividerlo nelle singole branche che ancora oggi prendiamo singolarmente, seppur connesse tutte strettamente tra di loro. In tutto questo processo la filosofia ha giocato un ruolo fondamentale e ha contribuito non solo attraverso la stesura di testi, riflessioni ed esperimenti mentali nella filosofia più recente, ma anche mediante l’osservazione dei fenomeni naturali e lo studio delle singole parti della natura e dell’organismo come un insieme, di cui Goethe era molto fiero.



La filosofia non si è mai limitata a sfruttare le sue menti per delle ricerche e delle valutazioni fini a sé stesse, ma ha sempre considerato come suo oggetto l’uomo e il mondo, nonché il suo rapporto con quest’ultimo. Si è sempre applicata in ogni sistema di conoscenza, dalla logica con Aristotele alla sociologia con Marx, senza mai tirarsi indietro e giustificando ogni singola volta le sue ragioni, i suoi metodi e gli strumenti con cui tracciare una mappa della nostra realtà, una “geografia logica”, come direbbe Gilbert Ryle.

Senza contare l’infinita capacità da parte degli stoici e degli epicurei molti secoli prima di adoperare sulla nostra vita pratica di tutti i giorni, attraverso delle massime (penso ad Epicuro e al suo sistema per sconfiggere la morte) e degli stili di vita che fossero all’insegna della ricerca della tranquillità, del piacere e della pace dell’anima. Senza di loro non avremmo assistito a dei radicali cambiamenti nel nostro modo di giudicare il corpo e l’anima, il modo in cui l’uomo si rapporta agli altri, e soprattutto la sua tranquillità interiore e le sue virtù.



Se ciò non fosse bastato a considerare la filosofia come concreta ed utile all’uomo e alla società, mi si potrà dire che ho fallito nel mio intento e che non sono riuscito dove volevo. Vorrei però invitare il lettore a riflettere su questo: a riconsiderare le sue opinioni circa la filosofia, prima di inneggiare all’inutilità e all’astratto. Ritengo di aver infatti portato sufficienti argomenti per provare che il nostro giudizio preteorico sulla filosofia sia infondato e dettato da una scarsa conoscenza della materia. In fondo, come potremmo cogliere dall’esperimento mentale di Frank Jackson nel suo celebre articolo del 1982 “Epiphenomenal Qualia” e in molte altre parti della letteratura sulla filosofia della mente, come possiamo sapere cosa voglia dire fare filosofia, se non ne facciamo esperienza in prima persona?

Su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere.

