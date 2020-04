Effetto “rally ‘round the flag”: perché Conte gode di ottima popolarità.

di Manuel Di Pasquale.

Nel linguaggio politico americano esiste questa locuzione. Essa rappresenta l’aumento improvviso del gradimento del Presidente. Boom di consensi, comunque, relativo ad una situazione emergenziale: più è grande la sfida, più la gente si aggrappa al volto di turno. Consensi spesso associati proprio a crisi internazionali o guerre.

Secondo il politologo John Mueller, questo effetto deriva da un accadimento che ha tre qualità: è internazionale, coinvolge lo Stato ed è specifico, drammatico e fortemente focalizzato nella mente di ognuno.

Secondo altri studiosi, come il professor John O’Neal, ci sono anche altri fattori che fanno schizzare alle stelle il gradimento in tempi di crisi: lo spazio dedicato dai media, la presenza di sostenitori e detrattori ed anche la popolarità di inizio crisi, utile a fidelizzare ancor di più proprio i sostenitori “storici”.

Questo fenomeno è studiato principalmente negli USA. I casi in cui esso si è verificato riguardano John Fitzgerald Kennedy e la crisi missilistica cubana, Jimmy Carter e la crisi degli ostaggi in Iran, George H. W. Bush e la Guerra del Golfo, George W. Bush e l’attacco dell’11 settembre, Barack Obama e l’omicidio di Bin Laden. Di recente si sta analizzando anche Donald Trump e la gestione del covid-19: l’attuale Potus, nel giro di un mese, avrebbe visto aumentare i propri consensi di almeno il 10%.

In tutte queste situazioni i Presidenti hanno visto crescere significativamente il loro indice di gradimento. Su tutti George W. Bush, che in poco tempo si ritrovò il 90% degli statunitensi dalla sua parte, rispetto ad un 55% iniziale.

In ogni caso, comunque, la popolarità è molto volatile: dopo qualche mese, o a emergenza finita, l’indice di gradimento crolla per tornare ad i livelli precedenti alla crisi. A supporto di ciò, due dei presidenti sopra citati, Carter e Bush Sr., non vennero rieletti per un secondo mandato.

In Italia si sta verificando una situazione simile con Giuseppe Conte, che secondo tutti i sondaggi ha visto aumentare la fiducia nei confronti dei cittadini. Secondo Demos prima della crisi il Presidente del Consiglio godeva del 44% in termini di popolarità, adesso del 71%. Ixè invece ridimensiona, dando questo indice al 57%, anche se ci sarebbe lo stesso un rialzo significativo, poiché quest’istituto a febbraio lo considerava al 42%.

Al ribasso o meno, Conte per il momento gode del favore della maggioranza degli italiani. Per il momento, però: è molto facile che già dalla cosiddetta “fase 2” il consenso del PdC torni ad essere inferiore al 50%.

