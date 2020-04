di Manuel Massimiliano La Placa

‘’ Non fui io a portarvi la libertà, ma la trovai qui, in mezzo a voi. Mi avete dato questa spada, mi avete nominato Signore di questo principato che avete custodito con tanta fede, con cura e con grandi fatiche. Conducetemi ora, con l’aiuto di Dio, a liberare l’Albania! ‘’

Giorgio Castriota Skanderbeg

Le origini e la giovinezza.

La famiglia Castriota ha radici antichissime sul suolo albanese, risalendo le prime notizie legate a tale cognome al XIV secolo.

Senza dubbio uno degli esponenti più illustri della stessa è Giovanni Castriota, Principe di Croia (Kruja) e Signore di Mat durante il XV secolo, per tutta la vita impegnato in una strenua lotta contro l’Impero Ottomano invasore dell’Europa cristiana dell’epoca, capace di fare cordone e guidare la resistenza albanese assieme alle famiglie serbe confinanti con i suoi possedimenti.

Tuttavia, attorno al 1410, la potenza turca inizia a tramutarsi in una morsa insostenibile in tutta Europa – segnale che di lì a meno di mezzo secolo condurrà alla capitolazione di Costantinopoli – e anche Giovanni deve arrendersi di fronte al dilagare ottomano, soverchiante per uomini e mezzi: i suoi quattro figli vengono presi in ostaggio per il devshirme, la tassa di sangue che la Porta esige da tutti gli Stati vassalli e che consiste nel rapire giovani provenienti dalle popolazioni conquistate – soprattutto figli di regnanti locali, validi come ostaggi politici – da inserire nell’esercito o nell’amministrazione turca.

Tra i figli di Giovanni, a vivere quella terribile esperienza comune a tantissimi altri giovani discendenti delle famiglie nobiliari europee c’è – a soli cinque anni – anche Giorgio, all’epoca soltanto un bambino spaventato e strappato dalla propria famiglia a forza da parte di un conflitto che ancora non comprende a pieno, per motivazioni che gli sfuggono ma che, ben presto e per sopravvivenza, si troverà a sperimentare sulla propria pelle.

Condotto alla corte del Sultano Murad II ad Adrianopoli, deve sopportare nel corso degli anni la morte di due dei suoi fratelli – probabilmente assassinati – e cedere alla conversione all’Islam, condizione primaria per avere salva la vita e poter condurre un’esistenza alla pari con i restanti membri della cerchia del Gran Turco.

Con il passare degli anni, Giorgio – uomo colto e capace di parlare albanese, turco e latino – non soltanto riesce a sopravvivere ma scopre di avere l’animo e le abilità per diventare un guerriero e uomo d’arme, riuscendo a mettersi in mostra agli occhi del Sultano che a diciassette anni lo promuove a generale dei giannizzeri.

Le sue capacità in battaglia ed il suo acume strategico gli valgono l’epiteto di Iskender Bej cioè Principe Alessandro, in onore di Alessandro il Macedone, del quale Giorgio è un grande estimatore.

Nel giro di qualche anno quello stesso nome è destinato a fare il giro di tutta l’Europa, per poi entrare definitivamente nella Storia albanese come Skenderbeu e – nella forma italiana – Scanderbeg.

Raggiunti dall’eco delle sue capacità e dalla notizia della sua sopravvivenza dopo il rapimento, dal martoriato territorio d’Albania partono alcuni emissari delle famiglie locali per convincere Skanderbeg a tornare, ad abbandonare la mezzaluna ed imbracciare la croce cristiana e la causa di liberazione nazionale della terra natìa: le fonti riportano come – effettivamente – Giorgio Castriota abbia incontrato i propri connazionali, ma anche come tuttavia egli si sia dimostrato freddo e, in un primo momento, sordo alle suppliche ricevute, non si sa se per effettiva lealtà verso il Sultano, o per timore di essere scoperto e colto sul fatto.

Eppure il destino ha già preso la propria decisione e – nel fare il proprio corso – ancora una volta ribalta ogni certezza acquisita.

Il richiamo della Patria

Nel 1442 muore Giovanni Castriota: non si sa se la notizia dell’avvenimento abbia svolto un ruolo più o meno determinante nel mutare lo stato d’animo del figlio, che tuttavia inizia a stravolgersi e a sfociare in un vero e proprio conflitto interiore.

Il richiamo delle origini, del sangue che ribolle nelle vene di fronte alle crudeli incursioni ottomane che dilagano in tutti gli Stati d’Europa è un cuneo che scava in profondità la coscienza e, infine, Giorgio si rende conto che Skanderbeg deve diventare un protettore, non un invasore e inizia a preparare il – non certo semplice – rientro in Patria.

Murad, infatti, ripone una fiducia smisurata nel suo campione convertito alla mezzaluna e, nel 1443, decide ufficialmente di promuoverlo – all’età di trentotto anni – alla guida di un contingente da spedire nell’Europa Orientale per fiaccare la resistenza del Regno d’Ungheria e conquistare la Serbia.

L’impresa – tuttavia – è tutto fuorché agevole poiché al comando delle armate cristiane c’è il reggente d’Ungheria Giovanni (Janos) Hunyadi, il cavaliere bianco, formidabile capofila della resistenza europea in chiave anti-ottomana, sempre in prima linea alla testa dei propri uomini.

Eppure, laddove lo scontro sembra inevitabile, Skanderbeg intravede invece un filo di speranza e, giunto al luogo scelto per il confronto militare – che passerà alle cronache come battaglia di Nis – decide di far arrivare un messaggio segreto all’accampamento di Hunyadi, nel quale annuncia il proprio imminente abbandono dell’esercito turco per fare rientro nel territorio albanese.

Hunyadi, seppure sospettoso, decide di credere a quelle parole e rimane in attesa degli eventi.

Nottetempo, Giorgio Castriota esce dal proprio campo scortato da trecento fedelissimi albanesi anch’essi arruolati forzosamente dal Sultano nel corso degli anni e, successivamente, si allontana di gran carriera facendo rotta per l’Albania.

Il giorno seguente Hunyadi si trova di fronte un esercito turco privo della propria guida, perciò spiazzato e disorientato, e non esita a lanciare i propri uomini all’assalto, infliggendo agli ottomani una sconfitta nettissima.

Nel frattempo Skanderbeg raggiunge il territorio albanese e decide di accamparsi presso Kruja, vecchio feudo paterno occupato dalle armate del Sultano, per poi riconquistarne il castello prendendo possesso del territorio circostante, fino alla cacciata di tutti gli effettivi turchi.

Il fulmineo e vittorioso rientro a casa del proprio eroe scuote gli albanesi dalle fondamenta e sprigiona la scintilla dell’orgoglio e della riconquista cristiana.

Al comando: Principato e Lega dei Popoli Albanesi

Come primo atto ufficiale, Giorgio si converte – in forma solenne – al Cristianesimo e la mattina del 28 novembre 1443, dopo aver pronunciato un discorso sulla libertà ormai passato alla Storia, nella Cattedrale di Kruja viene incoronato Principe d’Albania: la mezzaluna viene abbattuta e le bandiere ottomane deposte, si innalza nel cielo d’Europa l’aquila bicipite su campo rosso.

L’elmo cerimoniale del nuovo principe porta in cima una testa di capra, mentre le eloquenti parole incise alla base dello stesso così recitano: ‘’ Gesù nazareno benedice Scanderbeg, principe di Mat, Re dell’Epiro, Re dell’Albania, Terrore degli Ottomani ‘’.

Il compito che Skanderbeg si è assunto non è semplice poiché, dopo aver liberato dal giogo turco il suolo natìo, immagina benissimo la furia del Sultano conseguente al suo cambio di campo e la strenua volontà di Murad di eliminarlo ed annientare la resistenza albanese dalla faccia della terra, perciò inizia subito a lavorare – da fine diplomatico – per costruirsi attorno una solida alleanza a proprio sostegno, riallacciando rapporti ormai sopiti con tutte le principali famiglie albanesi e con la Repubblica di Venezia.

Il due marzo del 1444 nella Cattedrale di San Nicola ad Alessio (Lesha) nasce ufficialmente la Lega dei popoli albanesi, primo avamposto della resistenza cristiana nelle immediate vicinanze di una Roma sempre più minacciata dalla longa manus ottomana, il cui comando viene affidato a Skanderbeg, il quale può contare così su una forza armata oscillante tra i 10.000 ed i 15.000 uomini, sicuramente robusta ma nettamente inferiore rispetto alla mole di soldati e di mezzi da guerra che l’Impero Ottomano è in grado di muovere fino al cuore d’Europa.

Come molti altri condottieri d’Europa cresciuti forzosamente all’ombra di Adrianopoli, tuttavia, anche Skanderbeg ha il vantaggio di conoscere minuziosamente le strategie di guerra dei turchi e le relative debolezze, perciò inizia subito a predisporre il proprio contingente per una difesa nazionale ad oltranza, fino all’ultimo soldato.

L’ira di Murad non tarda ad affacciarsi e all’inizio dell’estate del 1444 un esercito turco di quasi 40.000 effettivi marcia a tappe forzate – guidato dal Pascia Alì – verso il territorio albanese.

Il Nostro non perde tempo e – conscio della propria inferiorità numerica – il 29 giugno decide di costringere gli ottomani al confronto su un terreno di propria scelta e, riuscendo a precedere di qualche giorno l’arrivo del nemico, si posiziona nella piana di Torvioll (Bassa Dibra) nell’Albania orientale, dove sistema le colonne centrali del proprio contingente a valle, mentre fa nascondere due ali e parte della cavalleria nei boschi circostanti al fine di colpire gli ottomani al fianco, di sorpresa.

Skanderbeg guida personalmente il centro del suo esercito e nei primi istanti le truppe del Sultano sembrano sul punto di sfondare le linee albanesi e riportare una vittoria fulminea, complice il netto divario numerico tra i due contendenti.

Tuttavia gli uomini di Castriota reggono l’urto e – a un comando del proprio Principe – le truppe nascoste nei boschi fuoriescono cogliendo alle spalle i soldati turchi mentre al contempo il contrattacco della cavalleria mette fuori combattimento le ali ottomane, gli uomini di riserva accorrono in supporto del centro albanese che chiude la morsa spazzando via le truppe avversarie e costringendole alla ritirata.

Sul campo, il fronte albanese conta 4.000 morti, mentre i turchi lasciano quasi 10.000 cadaveri e oltre 2.000 prigionieri.

Si tratta di una vittoria schiacciante che lascia sgomento Murad e, al contempo, fa il giro di tutti gli Stati cristiani giungendo fino a Roma, dove Papa Eugenio IV inizia – sulla scia del momento – a preparare una nuova crociata.

Nel frattempo, Skanderbeg sa di avere guadagnato un po’ di tempo ma anche che la Porta non tarderà a piombare di nuovo sugli albanesi per riprendere quel preziosissimo avamposto che si affaccia sull’Italia.

Il 10 ottobre 1445 il Pascià Firuz si avvicina all’Albania con 15.000 uomini, determinato a riscattare la bruciante débâcle dell’anno precedente e riportare la testa di Castriota sotto le mura di Adrianopoli.

Skanderbeg questa volta evita il conflitto in campo aperto e decide di attirare gli ottomani nelle gole di Prizen dove riporta un’altra schiacciante vittoria tattica mettendo in fuga l’avversario.

Nel corso di questo scontro, alcune leggende riportano uno stratagemma – che però non trova riscontro, al momento, nelle fonti storiche – secondo il quale, nottetempo, il Principe avrebbe fatto legare delle torce accese alle corna di un gregge di capre, poi spinte a correre sulla montagna, nel vedere tale scena – al buio – i turchi, pensando di essere assaliti, si sarebbero dati alla fuga.

Giorgio si trova costretto a fronteggiare le incursioni ottomane senza alcuna tregua, impiegando i brevi periodi di pausa per attrezzarsi per le nuove minacce incombenti, quindi respinge ripetutamente tutti gli assalti turchi nel 1446, compresa una parentesi vittoriosa nel 1448 su Venezia, divenuta per breve tempo avversaria dell’Albania per la preoccupazione di vedere in pericolo i propri traffici commerciali con il Sultano.

Nello stesso anno, Giovanni Hunyadi chiama in proprio soccorso Skanderbeg quando si trova in Kosovo per respingere contingenti ottomani, istanza alla quale Castriota risponde prontamente mettendosi alla testa dei propri uomini salvo essere inaspettatamente bloccato nel bel mezzo della marcia per ordine di Durad Brankovic, Despota di Serbia, in quel periodo in rotta con Hunyadi.

Tra il 1450 ed il 1452 riesce – appoggiato anche da truppe inviategli dall’amico e alleato Alfonso D’Aragona del Regno di Napoli – nuovamente a respingere le incursioni ottomane lanciate da Murad e, dopo la morte dello stesso avvenuta nel 1451, dal di lui figlio e successore Maometto II, che desidera arrivare là dove il padre ha fallito e ordina quindi l’assedio del castello di Kruja, quartier generale della Lega dei popoli d’Albania, che tuttavia non ha successo e vede Skanderbeg trionfare ancora una volta.

Maometto II, a questo punto, decide di tentare la strada diplomatica – in quanto totalmente assorbito sul secondo fronte del proprio piano d’egemonia, vale a dire la conquista di Costantinopoli – proponendo al Principe albanese un trattato di pace che, tuttavia, Castriota rifiuta con fermezza.

Seguono degli anni relativamente tranquilli per il principato guidato da Skanderbeg, ma il clima che si respira in tutta Europa è sempre più pesante ed allarmante: martedì 29 maggio 1453 cade, infatti, Costantinopoli dopo due mesi di assedio, portando con sé la storia millenaria dell’Impero Romano d’Oriente.

La paura inizia a dilagare tra le genti come una peste invisibile, strisciante, perché ora Maometto II ha raggiunto il suo primo – grande – obiettivo e può dedicarsi a chiudere il cerchio del proprio progetto finale: entrare a Roma da padrone assoluto e vedere capitolare ai propri piedi l’intera civiltà Cristiana.

Skanderbeg in Italia

Tra il 1458 ed il 1459 Giorgio Castriota approda in Italia, per due motivi strettamente correlati tra loro.

Il primo è quello di rinsaldare legami di fratellanza e cooperazione con Roma ed il Vaticano in vista delle manovre belliche che entro brevissimo tempo avrebbero investito in pieno tutta l’Europa.

Il nuovo Pontefice Pio II – al secolo Enea Silvio Piccolomini – affronta il tema della minaccia ottomana con un vigore e una determinazione d’acciaio, fermamente convinto di impiegare tutte le risorse e i mezzi necessari per coordinare una vera e propria Lega cristiana capace di spazzare via una volta per tutte la Mezzaluna dal suolo europeo.

Nel progetto di squadra del Papa certamente rientrano i migliori uomini d’arme d’Italia, ma anche l’élite dei sovrani europei distintisi per capacità militari e devozione assoluta alla causa anti-ottomana: tra questi rientrano sicuramente Giorgio Skanderbeg per il territorio albanese, premiato con il titolo di Athleta Christi, il nuovo re d’Ungheria e Croazia Mattia Corvino, figlio di Giovanni Hunyadi deceduto di peste due anni prima, Stefano il Grande, voivoda di Moldavia e il di lui cugino Vlad Dracula, l’Impalatore, principe di Valacchia, all’epoca insignito del titolo di difensore della fede e costantemente in prima fila, da solo e nell’estremità orientale d’Europa, nel respingere le orde di Maometto II oltre il Danubio.

La seconda – importante – ragione che conduce Skanderbeg in Italia è quella di andare in soccorso del re di Napoli Ferdinando I, figlio dell’amico di vecchia data Alfonso, impegnato nel difficilissimo conflitto aragonese-angioino contro Giovanni II d’Angiò.

Giorgio rimane in Italia al fianco del proprio alleato quasi fino al 1462 – anno della definitiva vittoria di Ferdinando sul proprio rivale – quando è costretto a rientrare precipitosamente in Albania per l’improvviso avvicinarsi di due armate turche che, anche questa volta, Skanderbeg riesce a respingere costringendo Maometto II a stipulare con il principato albanese un trattato di pace datato 27 aprile 1463.

Ferdinando I – riconoscente all’alleato per il determinante aiuto offerto e per rinsaldare i legami di amicizia tra le due famiglie – nel 1464, una volta stabilitosi saldamente sul trono, nomina Giorgio Skanderbeg Generale della Casa d’Aragona concedendogli inoltre i feudi di Monte Sant’Angelo, Trani e San Giovanni Rotondo, a suggellare l’inizio di un rapporto profondissimo che legherà per molti anni l’Italia non soltanto alla famiglia Castriota, ma a tutto il popolo albanese.

Gli ultimi fuochi di resistenza e il tramonto

Il 14 agosto del 1464 si spegne ad Ancona Pio II e con lui scompare anche ogni spinta di reazione cristiana e qualsiasi progetto concreto di crociata.

Skanderbeg – che all’epoca è alla soglia dei sessant’anni – si rende conto che i tempi stanno per cambiare ancora una volta e che il suo destino e quello del suo popolo rimane quello di doversi difendere dall’invasore fino all’ultimo respiro e fino all’ultimo uomo.

Tra il 1465 ed il 1467 i tentativi d’invasione dell’Albania da parte di Maometto II si fanno sempre più pressanti e sempre più frequenti, culminando in due spedizioni d’assedio del castello di Kruja: Skanderbeg, stanco, logoro ma ancora la solita bestia nera degli ottomani, riesce a resistere e in entrambe le occasioni ha la meglio sul nemico, che viene respinto e ricacciato fuori dal territorio albanese.

Il principe d’Albania, forse dopo aver intuito qualcosa di ciò che di lì a poco gli sarebbe capitato, invia una richiesta di aiuto al Doge di Venezia, affinché possa inviargli rinforzi, supporti logistici e mezzi per poter meglio attrezzare la – sempre più debole – linea di resistenza cristiana contro la Sublime Porta.

Le nuove difese, tuttavia, non verranno mai approntate in tempo poiché verso la fine del 1467 Skanderbeg, l’invincibile protettore d’Europa, inizia ad accusare sintomi inequivocabili: risulta infetto da malaria e le probabilità di sopravvivenza sono piuttosto scarse anche per una tempra solida e rocciosa come la sua.

Il 17 gennaio del 1468 Giorgio Castriota si congeda – imbattuto – dall’esistenza terrena e chiude per l’ultima volta gli occhi nella sua Alessio (Lesha).

Una leggenda racconta di come – poco prima di spirare – Skanderbeg avrebbe ordinato ad un fanciullo presente attorno al suo capezzale di uscire e andare a raccogliere alcuni rami e pezzi di legno e di riportarli dentro tutti uniti tra loro, una volta eseguita la richiesta, Castriota avrebbe quindi sfidato i presenti a spezzarli per poi – non essendo prevedibilmente riuscito nessuno nell’impresa – ordinare al fanciullo di sciogliere il mazzo e spezzare i legni uno per uno presi singolarmente.

Le ultime parole di Skanderbeg, quindi, sembrano avere assunto la natura di un vero e proprio testamento spirituale e ideologico: “Con questo gesto ho voluto dimostrare a tutti voi che se resterete uniti nessuno potrà mai spezzarvi, ma se vi dividerete anche la forza di un solo bambino potrà condurvi alla morte”.

Scomparso il proprio condottiero, gli albanesi hanno cercato di seguire le parole di Skanderbeg ma, senza la sua guida e il suo genio militare, non sono riusciti – in un primo momento – a reggere l’urto di Maometto II, fermato soltanto molto tempo dopo sotto le mura di Vienna.

Particolare non indifferente, alcune cronache raccontano che – riconquistata l’Albania – gli ottomani dopo aver rintracciato la salma di Giorgio ne avrebbero utilizzato le spoglie come una sorta di amuleto, mentre la famiglia del Nostro è stata costretta a riparare in Italia e ad unirsi alle numerose colonie albanesi ivi già esistenti.

Quel che è rimasto oggi

Di Skanderbeg si conserva innanzitutto una profonda memoria storica in tutta Europa, in particolare in Italia dove sono moltissimi i busti e le statue equestri dedicategli in vie e piazze, delle quali la più famosa è senza dubbio quella di Roma, eretta nel 1940 in Piazza Albania per opera dello scultore fiorentino Romano Romanelli, inaugurata in cerimonia pubblica alla presenza di Benito Mussolini.

Sempre a Roma sorge ancora oggi il palazzo storico nel quale Skanderbeg ha più volte soggiornato durante i suoi viaggi in Italia.

Il 7 novembre 2018 si è svolto a San Demetrio Corone, in provincia di Cosenza, il 550° anniversario della morte di Giorgio Castriota, evento partecipatissimo e di prestigio al quale hanno preso parte – congiuntamente – il Presidente della Repubblica Albanese Ilir Meta ed il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.

Soprattutto, la grande fortuna di cui disponiamo ai giorni nostri – circostanza purtroppo incostante riguardo a molti altri personaggi storici – è che risulta ancora possibile ammirare – presso il Kunsthistorisches Museum di Vienna – la spada ed il leggendario elmo cerimoniale con testa di capra appartenuti all’eroe albanese, simbolo immortale di ciò che è stato e testimonianza inestinguibile di sacrificio, dedizione e fedeltà all’idea di Europa.

