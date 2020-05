I David di Donatello 2020 saranno online

di Alessio Valente

Alla sua sessantacinquesima edizione, la cerimonia dei David di Donatello di quest’anno sarà celebrata a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus. In programma per lo scorso 3 Aprile, la serata è stata ufficialmente rinviata a domani, 8 maggio, con un’edizione speciale in onda su Rai 1 che si terrà, appunto, da remoto. Ad annunciarlo è stata Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano. Senza pubblico, senza red carpet e senza ospiti, la cerimonia, condotta da Carlo Conti, diventerà tutta tecnologica, utilizzando collegamenti via web con i premiati e i nominati.

La campagna #iorestoacasa

Lanciando l’hashtag #ACasaConIlDavid, gli organizzatori del festival si sono adattati già da marzo scorso alle nuove disposizioni per il contenimento, rendendo disponibili online una serie di contenuti che ripercorrono la storia dell’ambito premio. Non solo: è stato lanciato anche l’hashtag #LeVociDelDavid, per cui sarà possibile vedere una serie di interviste esclusive ai candidati delle varie categorie direttamente sul sito dell’Accademia. I contenuti saranno disponibili fino alla serata dell’8 Maggio, il giorno in cui avverrà la premiazione.

I primi vincitori

Intanto, sono stati già resi noti i primi vincitori di alcune categorie. A totalizzare il maggior numero di spettatori, con 2.363.303 presenze, e ad aggiudicarsi il premio “David dello Spettatore” sono Ficarra e Picone con il loro ultimo film “Il primo Natale”. Ad “Inverno” di Giulio Mastromauro va invece il David per il miglior cortometraggio, mentre il David per il miglior film straniero è stato assegnato a Parasite di Bong Joon Ho, già vincitore di Oscar, Palma d’Oro e Golden Globe.

Gli altri candidati



Miglior film:

Il Primo Re di Matteo Rovere

Il Traditore di Marco Bellocchio

La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi

Martin Eden di Pietro Marcello

Pinocchio di Matteo Garrone



Miglior regista:



Matteo Rovere per Il Primo Re

Marco Bellocchio per Il traditore

Claudio Giovannesi per La paranza dei bambini

Pietro Marcello per Martin Eden

Matteo Garrone per Pinocchio

Miglior regista esordiente:

Igort per 5 è il numero perfetto

Phaim Bhuiyam per Bangla

Leonardo D’Agostini per Il campione

Marco d’Amore per L’immortale

Carlo Sironi per Sole





Miglior sceneggiatura originale:



Bangla di Phaim Bhuiyan, Vanessa Picciarelli

Il Primo Re di Filippo Gravino, Francesca Maniero, Matteo Rovere

Il traditore di Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella, Francesco Piccolo

La dea fortuna di Gianni Romoli, Silvia Ranfagni, Ferzan Ozpetek

Ricordi? di Valerio Mieli





Miglior sceneggiatura non originale:



Il sindaco del rione Sanità di Mario Martone, Ippolita Di MAjo

La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Thomas Bidegain, Jean-Luc Fromental, Lorenzo Mattotti

La paranza dei bambini di Maurizio Braucci, Roberto Saviono, Claudio Giovannesi

Martin Eden di Maurizio Braucci, Pietro Marcello

Pinocchio di Matteo Garrone, Massimo Ceccherini





Miglior attrice protagonista:



Valeria Bruni Tedeschi per I villeggianti

Jasmine Trinca per La dea fortuna

Isabella Ragonese per Mio fratello rincorre i dinosauri

Linda Caridi per Ricordi?

Lunetta Savino per Rosa

Valeria Golino per Tutto il mio folle amore





Miglior attore protagonista:



Toni Servillo per 5 è il numero perfetto

Alessandro Borghi per Il Primo Re

Francesco Di Leva per Il sindaco del rione Sanità

Pierfrancesco Favino per Il traditore

Luca Marinelli per Martin Eden



Miglior attrice non protagonista:



Valeria Golino per 5 è il numero perfetto

Anna Ferzetti per Domani è un altro giorno

Tania Garribba per Il Primo Re

Maria Amato per Il traditore

Alida Baldari di Calabria per Pinocchio



Miglior attore non protagonista:



Carlo Buccirosso per 5 è il numero perfetto

Stefano Accorsi per Il campione

Fabrizio Ferracane per Il traditore

Luigi Lo Cascio per Il traditore

Roberto Benigni Pinocchio

