Egidio Personè:”La Puglia deve crescere. Vendola ci ha distrutti”.

Di Albrizio Fedele

Chi è Egidio Personè?

«Sono nato nel 1952, fortunatamente dopo la guerra e sono stato missino subito, iscritto alla Giovane Italia e nel 1970 con Mario De Cristofaro e Adolfo Buja formai i Gruppi di azione nazionale e fondammo un giornale, “Il Provocatore”. Ho lavorato in Fiat e alla Manifattura dei tabacchi, a Lecce, negli anni Settanta, e in ambito sindacale. Ero nel Movimento sociale italiano quando avvenne lo strappo di Fiuggi, ricordo che venne il giorno del congresso, per fare posto a coloro che erano indegnamente entrati nel partito, decisi di non partecipare. Fu un congresso bulgaro, a favore di socialisti e democristiani appena arrivati. Guardando il televisore appresi che Rauti e Pisanò se ne erano andati dal congresso, oltre a Modesto Della Rosa, unico parlamentare a rifiutare quell’articolo uno del nuovo statuto che definiva antifascista il partito».

Fiamma Tricolore è nata nel 1995. Da 25 anni coerentemente a destra…

«Dopo il congresso di Fiuggi feci io la prima tessera col movimento di Rauti e aprii la prima sezione, in viale Otranto, a Lecce. E da allora abbiamo continuato, presentandoci alle elezioni politiche nel ’95, poi siamo stati presenti in competizioni comunali, provinciali e regionali. Favorimmo anche l’avanzata di Gabellone alla Provincia di Lecce, ma quando abbiamo aiutato il Polo delle libertà, questo ci ha chiuso la bocca, i nostri valori sono stati man mano trascurati, e così le nostre proposte, fra cui quella della farmacia comunale. E quella di incentivare lo sport: le amministrazioni hanno favorito gli amici degli amici, disgregando quindi quel poco di club che c’erano. Vedi il caso dei campi “Itaparica”. E noi chiudemmo la squadra Fiamma Lecce perché l’amministrazione Perrone esigeva il pagamento per l’uso del campo sportivo, cosa che non incentiva lo sport. Invece furono dati cinquemila euro a una società sportiva di cui non si è mai saputo niente».

Che ricordo ha di Adriana Poli Bortone come sindaco di Lecce?

«L’abbiamo sempre apprezzata, è stata sempre vicino a noi. Mi ha inserito in varie strutture pubbliche, ma l’abbiamo lasciata sola, sbagliando perché l’abbiamo lasciata sola in mezzo ai famosi faccendieri che hanno coltelli da piantare alle spalle della gente».

Qual è il programma economico della fiamma tricolore per la regione Puglia?

«Prevede l’inserimento di uliveti su tutta la fascia nord della provincia di Lecce, perché non c’è niente più. Le zone di ulivi prima valevano 25-30mila euro all’ettaro, adesso invece cinquemila. Bisogna promuovere la nostra agricoltura. Non posso andare avanti i prodotti del Marocco o i limoni della Norvegia. Mussolini, non lo dico per tornare sui soliti discorsi, fece la bonifica delle paludi, la campagna del grano, diede le terre a chi le voleva coltivare, invece adesso siamo ultimi per i prodotti agricoli, grazie a Vendola e a Emiliano. Vedendo le nostre campagne viene da piangere».

In materia sanitaria, la vostra lista che cosa propone?

«Abbiamo perso tutti i benefici, solo gli irregolari hanno tutto gratis. I viaggi della speranza purtroppo si devono fare, perché qua ci sono le strutture, non vengono però collegate e si passa una giornata ad aspettare al pronto soccorso. Molte persone languono e muoiono perché si aspetta troppo. Non è colpa dei dottori ma di chi li ha organizzati».

Quali sono le differenze sostanziali tra Cpi, Ft e Fn?

«CasaPound nacque per fare una cosa diversa, poi però si inizia ad assaporare il comando, un po’ di moneta da altri partiti, quindi si diventa altro. Vorrei che si unificasse questo mondo perché anche nelle altre formazioni ci sono belle menti che non sono emerse, ma che sono state bloccate da qualcuno e rimango allibito quando leggo dichiarazioni che non ci appartengono. Ma non entro nel merito perché rispetto le idee degli altri».

