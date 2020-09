“Al centrodestra servono due cose…” Intervista a Daniele Capezzone

di Nicholas Pellegrini.

In questi giorni nel centro destra sembra regnare il caos. Abbiamo potuto leggere le dichiarazioni di Toti, Brunetta, Salvini e infine Fitto. Cosa sta succedendo alla coalizione?

Beh, non le metterei tutte sullo stesso piano. In particolare trovo lunare che alcuni non trovino di meglio che attaccare Matteo Salvini, incluso chi, a partire dalla Puglia, dovrebbe semmai dedicarsi a una severa autocritica. Il centrodestra ha due punti di forza: il primo è la Lega, che Salvini ha portato dal 4 al 25-26%, e il secondo è Fratelli d’Italia, che Giorgia Meloni ha fatto nascere e condotto al 15-16%, un risultato superiore alle migliori prestazioni di Alleanza Nazionale. Mi verrebbe da chiedere: ma cosa volete da Salvini e dalla Meloni? Insieme, i loro partiti rappresentano ormai una forza superiore al 40%: vi pare poco?

Il centrodestra non è esente da errori, ci si aspettava la spallata al governo tanto invocata dai 3 leader che però non è arrivata, cosa serve alla coalizione? Dovrebbe cambiare qualcosa secondo lei?

Confesso, non recriminerei sulla mancata “spallata”, e trovo stucchevoli le battute sulle “lussazioni”. Se non ci fosse stata una mobilitazione come quella guidata da Salvini in Toscana (o a febbraio scorso in Emilia Romagna), nelle regioni rosse si sarebbero rischiati risultati tipo Campania, con oltre 40 punti di distacco…

Invece mi pare che il centrodestra abbia bisogno di due cose. Per un verso, di una strategia parlamentare, visto che ora, per almeno due anni, si tratterà di fare opposizione in questo quadro istituzionale, senza elezioni nazionali alle viste. E anche la partita per il Quirinale va giocata, senza lasciare campo libero ai giallorossi.

Per altro verso, manca un segmento di offerta politica: manca una componente liberale classica, conservatrice ma attenta alle libertà, nettamente pro impresa e anti tasse. Non sto invocando una terza o una quarta lista, sia chiaro. Sto indicando un’esigenza politica che, in un modo o nell’altro, andrebbe soddisfatta.

Avviso ai naviganti: “liberale” non vuol dire né “pro Ue” né “dialoganti con il Pd”. Questa è una caricatura del liberalismo, per non dire una presa in giro. Se qualcuno pensa a centrini “eurolirici” e “moderati”, a mio avviso non ha capito nulla e si prepara all’ennesimo regalo alla sinistra.

Aggiungo ancora: chi vuole far crescere il centrodestra non deve cercare il “distinguo” quotidiano da Salvini e Meloni, per ottenere due righe di visibilità sui giornaloni. Semmai, deve lavorare per allargare, per rivolgersi a fette aggiuntive di elettorato.

Come considera questo 3 – 3 delle regionali che porta però il centrodestra al governo di 15 regioni a 5. È una vittoria mancata?

È evidente che in Puglia si doveva fare meglio. Perdere così, contro avversari divisi in tre, è stato un delitto. Ciò detto, resta il fatto che sei anni fa la sinistra governava in 16 regioni e il centrodestra in 4. Oggi tutto si è capovolto, con il centrodestra che guida nel 75% dei territori. Sarebbe paradossale non rivendicare quest’avanzata, e farsi appiccicare addosso dai mainstream media l’idea di una sconfitta che invece non esiste.

Il 29 settembre uscirà il suo nuovo libro ‘Likecrazia’, che sarà prossimo anche nella mia libreria, vuole anticiparci qualcosa?

Grazie, intanto. Spero davvero che tanti amici possano leggerlo, e sono curioso delle loro opinioni. E’ di gran lunga la cosa più importante che io abbia scritto nella mia vita. C’è quello che penso sulla politica e sulla comunicazione, sui media tradizionali e sui nuovi media, su cosa siamo oggi, su come si formano e si trasformano il consenso e la discussione pubblica. E’ un lavoro a cui tengo in modo speciale.

