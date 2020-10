Trump contro tutti e l’occidente contro se stesso

di Alessio Moroni.

Le elezioni del 2016 sembravano, per i democratici, una strada comoda verso il successo, che si sarebbe dovuto suggellare con la nomina di Hilary Clinton a primo Presidente di sesso femminile degli Stati Uniti d’America. La discesa in campo di Donald Trump, imprenditore di fama mondiale e personaggio alquanto controverso nel mondo dello show business, ha scombussolato le carte in tavola e portato ad un esito che, sino a poche settimane prima, appariva imponderabile.

Dopo un quadriennio di presidenza ci si ritrova nell’Autunno 2020 in prossimità di un altro duello per eleggere la massima autorità statunitense e, oggi come allora, i sondaggi sembrano tutti dalla parte del candidato del partito dell’Asinello.

Stefano Graziosi e Daniele Scalea – accompagnati dai preziosi spunti di Daniele Capezzone e Giancarlo Giorgetti – ci accompagnano verso l’appuntamento del 3 Novembre con l’opera ”Trump contro tutti – L’America e l’Occidente al bivio’‘ (libro edito da Historica/Giubilei Regnani).

La chiave di volta interessante del lavoro svolto dai due giornalisti è quello di permettere, a qualsiasi lettore, di comprendere come la scorsa tornata elettorale non sia stata risulta da un coup de theatre ma sia stata il frutto di una serie di eventi che ha condotto al finale che tutti noi conosciamo. Da un lato un Partito Repubblicano in crisi d’identità, con ben quindici candidati alle primarie che faticano a conquistarsi una leadership che almeno inizialmente sembra avvicinarsi alla corrente moderata, dall’altra i Democratici che, finita l’epopea di Obama cercano di mantenere il tono liberal, figlio della svolta operata da Bill Clinton e Al Gore dall’ormai lontano 1992.

Quest’ultimo punto è fondamentale poichè provoca uno dei primi punti di rottura: l’incapacità dei Dem di ”ammiccare l’occhio” alle componenti più radicali della società: i figli della crisi economica e i cittadini della Rust Belt colpiti duramente dalla crisi del settore industriale. Con una strategia poco efficace si sceglie di puntare su un candidato alla vice-presidenza di uguale convergenza ideologica verso Hilary Clinton e si lascia campo libero a Donald per iniziare una campagna di risentimento verso l’establishment e i gruppi di potere che hanno, colpevolmente, dimenticato gli ultimi: non a caso va a ricercare il consenso della minoranza ispanica e negli elettori indipendenti.

Saranno questi fattori a garantire il ribaltone dei sondaggi di NBC News e del Wall Street Journal che davano la Clinton in vantaggio di cinque punti percentuali.

Dopo quattro anni alla Casa Bianca, a far traballare la conferma dell’attuale Presidente sono stati l’emergenza coronavirus, che ha travolto come un fiume in piena la ripresa economica statunitense (che all’inizio dell’anno presentava un tasso di disoccupazione del 3.5%, numeri che non si vedevano da decenni), e i conflitti sociali che sono scaturiti anche da questa situazione di malessere e che si sono acutizzati con l’omicidio di George Floyd.

Al giorno d’oggi ci ritroviamo nella medesima situazione della passata corsa alla presidenza: Biden, ex Vicepresidente, non rappresenta certamente l’elettorato radicale e le sue precedenti dichiarazioni su numerosi temi civili (in primis l’aborto) non aiutano a far presa sulle fasce estremiste della popolazione e al suo fianco la candidatura di Kamala Harris non aiuta a prendersi i voti della massa latino-americana, di per se tendenzialmente conservatrice. Come sottolineato brillantemente nel libro il <<baricentro ideologico dei democratici è assai spostato su posizioni radicali>> e pertanto potrebbero vedere di cattivo occhio la figura di un candidato assai freddo su temi di fondamentale importanza e che fatica a comunicare ai giovani, complice anche la sua esperienza che ne fa, agli occhi di tutti, un profilo abituato ai giochi di palazzo.

Nonostante tutti stiano suonando ai quattro venti la fine di Donald Trump, come sottolineato dagli autori, la sua fine non sembra così certa: nel corso del suo mandato si è dimostrato profondamente attento alle istanze conservatrici nel mondo civile e sociale, facendo degli Stati Uniti il faro occidentale tramite la rappresentazione della propria identità, piuttosto che essere, come sostenuto da Bush Sr. in poi, lo Stato deputato ad esportare la democrazia nel globo.

Una scelta coraggiosa ma che ha pagato: la sua geopolitica è stata, grazie anche ai consiglieri che ne hanno suggerito le iniziative, ben ponderata e frutto di analisi capaci di giocare buone carte nei rapporti con tutti i principali competitori, dall’Unione Europea alla Russia, senza dimenticare ovviamente la Cina e la Corea del Nord. I trattati di pace fra Emirati Arabi Uniti ed Israele da una parte e quello fra Serbia e Kosovo dall’altra sono la dimostrazione che le stelle e strisce possono anche mediare sui tavoli diplomatici piuttosto che con i carri armati.

Inoltre,la capacità, di Trump, di combattere contro la Cancel Culture, ne sta accrescendo ancor di più la fiducia da parte dell’elettorato duro e puro che fatica a guardare di buon occhio le ondate di violenza che, dalla scorsa primavera, stanno dilagando nelle maggiori città del Paese, e i tentativi di chi cerca di gettar una cattiva luce sul mondo occidentale, colpevolizzandolo di creare delle disuguglianze strutturali per garantire la propria sopravvivenza.

In conclusione è bene sottolineare come Biden, proprio come la Clinton nel 2016, viene già dato come vincitore ma, a cantar vittoria troppo presto forse si fa peccato, e questo libro ci sta avvisando che la storia si può ripetere.

I segnali di un altro possibile colpo di scena, sono stati forniti egregiamente, non ci resta che attendere.

